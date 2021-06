In arrivo il pagamento per bonus 1600 euro da INPS con bonifico domiciliato (Di martedì 29 giugno 2021) Manca sempre meno all’arrivo del bonus 1600 euro direttamente da INPS, anche per coloro che sono in attesa del pagamento tramite bonifico domiciliato. Questo quanto raccolto nelle ultime ore, dopo l’aggiornamento che abbiamo condiviso coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro magazine. Come stanno le cose oggi 29 giugno? Considerando i lunghi tempi di attesa per coloro che da tempo si sono visti accettare la domanda, è doveroso fare il punto della situazione con quanto raccolto tramite i social. Quando arriva il pagamento per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Manca sempre meno all’deldirettamente da, anche per coloro che sono in attesa deltramite. Questo quanto raccolto nelle ultime ore, dopo l’aggiornamento che abbiamo condiviso coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro magazine. Come stanno le cose oggi 29 giugno? Considerando i lunghi tempi di attesa per coloro che da tempo si sono visti accettare la domanda, è doveroso fare il punto della situazione con quanto raccolto tramite i social. Quando arriva ilper ...

