«Impero» | la nuova serie Sky sul calciomercato con Francesco Montanari

(Di martedì 29 giugno 2021) Il calciomercato immortalato nelle sue luci ma, soprattutto, nelle sue ombre. È questo il nucleo narrativo dal quale parte Impero, la nuova serie Sky Original realizzata da Sky Studios ed Èliseo entertainment che, in otto episodi, racconterà per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi e gli interessi economici e politici che gravitano dietro all’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra. La serie, nata da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi, segue la storia di Corso Manni, interpretato da Francesco Montanari, stella dei procuratori calcistici caduta in disgrazia dopo l’arresto per uno scandalo legato a un giro di scommesse clandestine.