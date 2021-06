Immobile: “Sento la fiducia di tutti. La Francia? Noi abbiamo fatto sembrare la Svizzera una squadretta” (Di martedì 29 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Ciro Immobile ha parlato della preparazione alla partita contro il Belgio: “Mai come questa volta Sento la fiducia di tutti, mi Sento davvero bene. abbiamo fatto una buonissima prova con l’Austria, forse non la migliore ma abbiamo portato a casa il risultato. Lukaku? E’ fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori…”. Su De Bruyne e Hazard: “Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Ciroha parlato della preparazione alla partita contro il Belgio: “Mai come questa voltaladi, midavvero bene.una buonissima prova con l’Austria, forse non la migliore maportato a casa il risultato. Lukaku? E’ fortissimo,la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori…”. Su De Bruyne e Hazard: “Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Italia, Immobile: 'Sento la fiducia di tutti. Ronaldo? Tutti lo vogliono sfidare, è il migliore. E sulla Francia el… - Gabry_Pro : @znkee Fa un rumore tipico molto forte. Appena lo sento scappo o urlo. Se le vedo rimango immobile, tremo, solo dop… - hellovaldez : Mi sento uno schifo, mi sembra che tutti stiano andando avanti con la propria vita (nonostante la situazione), ment… - alexrussof : @Tangred_i no amo già tanto se in ste tre partire ho capito come funziona il gioco donnarumma immobile bonucci chie… - medvi78 : @mariobidi @manginobrioches Sarà di sicuro per questo che non l'hanno fatto, sento già Insigne dire 'dai raga non d… -