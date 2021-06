Immobile: “Non ho mai avvertito questa fiducia in Nazionale. Mancini mi fa sentire importante e apprezzato” (Di martedì 29 giugno 2021) Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa. Sento la fiducia di tutti e sto davvero bene, abbiamo fatto un’ottima prova con l’Austria anche se non è stata la migliore, siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Mi toglierei i due gol fatti per vincere gli Europei, è la verità. Mi piacerebbe raggiungere i record ma preferisco vincere. Ci mancano tre gare per l’obiettivo e vogliamo arrivare in fondo. La squadra ha bisogno di me e io ho bisogno della squadra, andiamo tutti nella stessa direzione. Sappiamo le responsabilità che abbiamo, specialmente dopo il vuoto che ci ha lasciato la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Ciro, attaccante della Lazio e della, ha parlato in conferenza stampa. Sento ladi tutti e sto davvero bene, abbiamo fatto un’ottima prova con l’Austria anche se non è stata la migliore, siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Mi toglierei i due gol fatti per vincere gli Europei, è la verità. Mi piacerebbe raggiungere i record ma preferisco vincere. Ci mancano tre gare per l’obiettivo e vogliamo arrivare in fondo. La squadra ha bisogno di me e io ho bisogno della squadra, andiamo tutti nella stessa direzione. Sappiamo le responsabilità che abbiamo, specialmente dopo il vuoto che ci ha lasciato la ...

