Il tifo social dell' Italia contro la Francia | Ora chiedete il test anti droga alla Svizzera

(Di martedì 29 giugno 2021) “Quasi godiamo di più per l’uscitache per le nostre vittorie”. Ieri sera il popolo di Twitter ha fatto sentire il suo sostegno, impegnata negli ottavi di finale. I Bleus si sono arresi all’ultimo calcio di rigore, sbagliato dstella Mbappè e dagli spaltini si è levato un coro di esultanza. “Ora i francesi accuseranno gli svizzeri di aver visto qualcuno in panchina sniffare” scrive più di un utente, in un chiaro riferimento agli avvenimenti’ultimo Eurovision. Dopo la vittoria dei Maneskin, la ...

Valentina Bisti e il caso degli insulti: il post Atmosfera consueta, in fatto di tifo, che ha assunto contorni sempre più inquietanti e esagerati, come ha raccontato la stessa Bisti con un post social. "Quasi godiamo di più per l'uscita della Francia che per le nostre vittorie". Ieri sera il popolo di Twitter ha fatto sentire il suo sostegno alla Svizzera, impegnata negli ottavi di finale. I Bleus si sono arresi all'ultimo calcio di rigore, sbagliato dalla stella Mbappè e dagli spalti virtuali si è levato un coro di esultanza. I tifosi italiani hanno seguito la partita di EURO 2020 tra Francia e Svizzera scegliendo all'unanimità per chi fare il tifo.