Il tabellone di Euro 2021 | tutti gli accoppiamenti dei quarti | l’Ucraina è l’ultima qualificata

(Di martedì 29 giugno 2021) E’ stato definito ildidopo l’ultimo ottavo di finale che ha messo di fronte Svezia e Ucraina. L’Italia ha staccato il pass dopo il successo contro l’Austria, è stata una partita difficile per la squadra di Mancini che adesso dovrà vedersela con il Belgio, Lukaku e compagni hanno avuto la meglio del Portogallo. Tonfo della Francia, colpo grosso della Svizzera che ha vinto dopo i calci di rigore. La Spagna ha superato il turno con il sofferto successo contro la Croazia, nella parte inferiore della squadra più forte sembra l’Inghilterra che ha eliminato la delusione Germania. Il quarto di ...

Advertising

Eurosport_IT : Si completa il tabellone degli ottavi di #Euro2020 ???? - SkySport : Ottavi di finale di Euro 2020 Tabellone e calendario completo ? - CalcioWeb : L'#Ucraina è l'ultima qualificata ai quarti: il tabellone e tutti gli accoppiamenti - DiegoManinetti : RT @LaMerlettaia: Il 15 Novembre 2011 l’Irlanda allenata da Trapattoni conquista la qualificazione a Euro 2012. Il tabellone della Dublin A… - infoitsport : Euro 2020, il tabellone dei quarti: Belgio-Italia il match clou -

Ultime Notizie dalla rete : tabellone Euro

ilmessaggero.it

di Fabio Belli) Le pagelle Svezia Ucraina/2020, i voti del primo tempo a Glasgow DIRETTA ... e al termine di questa sfida conosceremo l'interodei quarti. Sfida incerta, senza dubbio: ...Commenta per primo Effetto dirompente nelle quote di2020 dopo l'uscita di scena della Francia. L'eliminazione a sorpresa dei Bleus, fin qui prima ... Gli azzurri sono ora favoriti sul, ...Il difensore della Svezia Danielson si è reso protagonista di un fallo killer su Besedin nei supplementari di Svezia-Ucraina, match valido per gli ...Il tabellone aggiornato di EURO 2020: tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale prima dell'ultima giornata del Gruppo F.