Il simbolo della Lega c’è e ci sarà La risposta di Salvini a Berlusconi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 giugno 2021) "Condivido con l'amico Silvio (, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante: sulle schede elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il... Segui su affaritaliani.it