"Il simbolo della Lega c’è e ci sarà" La risposta di Salvini a Berlusconi (Di martedì 29 giugno 2021) "Condivido con l'amico Silvio (Berlusconi, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante: sulle schede elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 giugno 2021) "Condivido con l'amico Silvio (, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante: sulle schede elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ettore_Rosato : #Matera da Capitale Europea Cultura al #G20 Mi piace pensare che la scelta della presidenza italiana di tenere il v… - RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - SestoMale : @Assolombarda sceglie le #areeFalck come simbolo della ripartenza ed organizza un megaraduno pagato da? Si parlerà… - milansette : Theo Hernandez, il simbolo del ricambio generazionale della Francia #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Theo Hernandez, il simbolo del ricambio generazionale della Francia: Salutato Euro 2020 e in attesa di capire se Di… -