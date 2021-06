Il rarissimo motoscafo Ferrari che vale 10 milioni

(Di martedì 29 giugno 2021) L’incredibile idroplano da record costruito in un unico esemplare con la “benedizione” di Enzoè in vendita su un sito d’aste Credit: screenshot YouTubeLa, una delle case automobilistiche più famose al mondo, negli anni ha alimentato la leggenda grazie alla sua storica partecipazione alle competizioni motoristiche, oltre che per le sue iconiche supercar. Ma la casa di Maranello negli anni non ha realizzato solo supercar e vetture sportive. Negli anni ’50 uno dei motori dellaè stato impiegato per alimentare un potente. Il mezzo acquatico in questione, denominato...

Wired.it

Sabato 26 giugno, dalle ore 17 alle 19, il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario presenta "Cent'anni in fondo al lago", per ricordare la storia di un misterioso relitto che giace nelle acque del L ...