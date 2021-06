(Di martedì 29 giugno 2021) Ilhain esclusiva unchelecompiute nell’aprile del 2020 dagli agenti dineldi, in provincia di Caserta, per le quali lunedì i carabinieri di Caserta hanno

Advertising

ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - Qangaceiro : RT @ilpost: Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere http… - Pantalaimon83 : il quotidiano Domani che pubblica il video dei pestaggi in carcere proprio il giorno in cui IV difende gli agenti. - JamesColeZonaG : RT @ilpost: Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere http… - Footymac : RT @ilpost: Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere http… -

Ultime Notizie dalla rete : quotidiano Domani

Il Post

Le parole di Conte sono chiare e guardano verso il futuro del Movimento, ma dobbiamo saper rivolgere tutti insieme questo sguardo al. Confronto e dialogo siano centrali'.I funerali dell'ex assessore alla Cultura di Modica, Annamaria Sammito, morte nella notte a soli 56 anni, si terranno, mercoledì 30 giugno, alle ore 10 nella chiesa Madre di San Giorgio. L'ex assessore alla Cultura della Giunta di Antonello Buscema tra il 2021 e il 2012, lascia un vuoto nel mondo della cultura ...Il quotidiano Domani ha pubblicato in esclusiva un video che mostra le violenze compiute nell'aprile del 2020 dagli agenti di polizia nel carcere di Santa ...MAGENTA – E’ in previsione domani mercoledì 30 giugno la nuova assemblea di ASM che deciderà quale strada seguire, dopo che l’ormai ex presidente Elisabetta Lanticina è stata dichiarata decaduta seco ...