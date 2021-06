Il problema dei tre corpi: gli autori de Il trono di spade firmeranno la serie Netflix (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi dettagli sul primo progetto Netflix degli autori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss, l'adattamento della trilogia cinese sci-fi Il problema dei tre corpi. Dopo aver firmato un importante accordo con Netflix un anno fa, è stato annunciato il primo progetto degli autori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss per la piattaforma streaming: si tratta de l'adattamento della trilogia di romanzi sci-fi del cinese Liu Cixin Il problema dei tre corpi (The Three-Body ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi dettagli sul primo progettodeglide IldiDavid Benioff e D.B. Weiss, l'adattamento della trilogia cinese sci-fi Ildei tre. Dopo aver firmato un importante accordo conun anno fa, è stato annunciato il primo progetto deglide IldiDavid Benioff e D.B. Weiss per la piattaforma streaming: si tratta de l'adattamento della trilogia di romanzi sci-fi del cinese Liu Cixin Ildei tre(The Three-Body ...

Advertising

ZZiliani : Problema. Fate il conto dei pateracchi creati in una stagione da #DeLigt (tralasciando le decisioni arbitrali che n… - DRossecco : RT @agorarai: 'Qui si cercano colpevoli invece di affrontare il problema. Perché non vengano offerti dei servizi a queste persone, trasport… - CittadinaJ : RT @paulolden1: Degli anziani che non vogliono vaccinarsi bisogna occuparsi con decisione ADESSO, se non vogliamo che il problema diventi g… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il problema dei tre corpi: gli autori de Il trono di spade firmeranno la serie Netflix… - Fabio_9_4 : @fabiospes1 @lercionotizie Vabbè ormai vale tutto, questi scappati di casa si inventano la qualunque e il problema… -