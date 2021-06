Il primo anniversario di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi dopo Matrimonio a prima vista (Di martedì 29 giugno 2021) Tra i programmi che hanno avuto più successo in questi ultimi anni, senza dubbio c’è Matrimonio a prima vista, il reality show di Real Time dove aiutati da un team di esperti, uomini e donne di ogni età, provano a cercare l’amore. Molto spesso le ‘combinazioni’ amorose messe in atto dagli esperti non danno i loro frutti, ma in qualche caso, invece, l’amore sboccia davvero. Ed è quanto è successo a Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, conosciuti sui social anche come i Muzzetti, protagonisti della scorsa edizione della trasmissione e che, a distanza di un anno, sono ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Tra i programmi che hanno avuto più successo in questi ultimi anni, senza dubbio c’è, il reality show di Real Time dove aiutati da un team di esperti, uomini e donne di ogni età, provano a cercare l’amore. Molto spesso le ‘combinazioni’ amorose messe in atto dagli esperti non danno i loro frutti, ma in qualche caso, invece, l’amore sboccia davvero. Ed è quanto è successo a, conosciuti sui social anche come i Muzzetti, protagonisti della scorsa edizione della trasmissione e che, a distanza di un anno, sono ...

andreastoolbox : Il primo anniversario di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi dopo Matrimonio a prima vista - jadesalvami : CI SONO DAL PRIMO ANNIVERSARIO FAI UN PO' TE - venIafaxina : oggi volevo uscire con la mia bff ma non può perché è l’anniversario dal primo bacio col suo tipo i cant non so se… - milleuniversi : RT @mattervftime: comunque 1d e 5sos scelgono sempre l’italia per ricordare delle cose belle che sono successe. esempio: 1d parlano molte v… - foolfvrlouis : RT @mattervftime: comunque 1d e 5sos scelgono sempre l’italia per ricordare delle cose belle che sono successe. esempio: 1d parlano molte v… -