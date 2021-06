Il pranzo è servito, Flavio Insinna incredulo: “Ma come hai fatto?”. Il colpo di scena durante la prima puntata (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri 28 giugno è andata in onda la prima puntata de Il pranzo è servito, il remake dello storico programma condotto da Corrado. La Rai lo ha affidato a Flavio Insinna (accanto a lui c’ anche Ginevra Pisani). Il gioco ha riservato subito dei colpi di scena. Presentati i due sfidanti, Franco e Roberta, la sfida consisteva nell’indovinare il peso di una cassetta di peperoni tenendola in mano. I due hanno risposto rispettivamente 7,2 e 6,3 kg. Quando il conduttore l’ha pesata sulla bilancia, è rimasto basito: “La cassetta pesa 7,2 kg. È incredibile. Ma come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri 28 giugno è andata in onda lade Il, il remake dello storico programma condotto da Corrado. La Rai lo ha affidato a(accanto a lui c’ anche Ginevra Pisani). Il gioco ha riservato subito dei colpi di. Presentati i due sfidanti, Franco e Roberta, la sfida consisteva nell’indovinare il peso di una cassetta di peperoni tenendola in mano. I due hanno risposto rispettivamente 7,2 e 6,3 kg. Quando il conduttore l’ha pesata sulla bilancia, è rimasto basito: “La cassetta pesa 7,2 kg. È incredibile. Ma...

