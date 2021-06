Il Paradiso delle Signore e Un Posto al sole, anticipazioni oggi 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Il Paradiso delle Signore 3 e Un Posto al sole, anticipazioni oggi martedì 29 giugno. Dopo l’incidente Marta è finita in un dirupo: Vittorio e Umberto la stanno cercando. Tutto è pronto in casa Amato per il matrimonio di Elena e Antonio: arriverà anche una bella notizia. Intanto Federico riceve la cartolina per il militare. Il tentativo di Mariella e Guido di far riavvicinare Silvia e Michele è fallito, ma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Il3 e Unalmartedì 29. Dopo l’incidente Marta è finita in un dirupo: Vittorio e Umberto la stanno cercando. Tutto è pronto in casa Amato per il matrimonio di Elena e Antonio: arriverà anche una bella notizia. Intanto Federico riceve la cartolina per il militare. Il tentativo di Mariella e Guido di far riavvicinare Silvia e Michele è fallito, ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

