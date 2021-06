Il Papa, l’accoglienza e la libertà (Di martedì 29 giugno 2021) Chi siamo noi per titolare? Si potrebbe dire così, se si volesse scherzare sul rapido dietrofront che molti giornali, e il solito profluvio sui social, hanno operato nei confronti di Papa Francesco dopo che è stata resa nota la lettera inviata al sacerdote gesuita James Martin, in cui Bergoglio esprime sostegno al suo lavoro di “accompagnamento” della comunità lgbtq. Si veniva da giorni di critiche feroci (e anche di forti imbarazzi per quell’area laica e di sinistra che aveva sempre esaltato il Papa del “chi sono io per giudicare?”) per la “Nota verbale” inviata dal Vaticano allo stato italiano a proposito del ddl Zan, evidentemente approvata dal ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Chi siamo noi per titolare? Si potrebbe dire così, se si volesse scherzare sul rapido dietrofront che molti giornali, e il solito profluvio sui social, hanno operato nei confronti diFrancesco dopo che è stata resa nota la lettera inviata al sacerdote gesuita James Martin, in cui Bergoglio esprime sostegno al suo lavoro di “accompagnamento” della comunità lgbtq. Si veniva da giorni di critiche feroci (e anche di forti imbarazzi per quell’area laica e di sinistra che aveva sempre esaltato ildel “chi sono io per giudicare?”) per la “Nota verbale” inviata dal Vaticano allo stato italiano a proposito del ddl Zan, evidentemente approvata dal ...

