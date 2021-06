Il nuovo «lavoro» di Kate Middleton | madrina di una corazzata della Royal Navy

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) Kate Middleton è stata investita dalla regina un nuovo compito: madrina di una corazzata della Royal Navy. Ad annunciarlo è stato suo marito, il principe William, durante una visita al cantiere navale di Govan a Glasgow, in Scozia (dove è volato con nonna Elisabetta II per una serie di appuntamenti ufficiali). Il duca di Cambridge, rivelando che la sovrana ha scelto proprio sua moglie come madrina della HMS Glasgow in costruzione nel cantiere, non ha nascosto il suo orgoglio: «Sua Maestà la Regina ha approvato la nomina di mia moglie Catherine come sponsor della superba nave che vediamo prendere forma. So che Catherine sarà lieta di unirsi a voi, a tempo debito, per la cerimonia di battesimo della HMS Glasgow». Nel frattempo i più «lieti» sono senz’altro i piccoli George, Charlotte e Louis: durante la visita al cantiere scozzese, William ha ricevuto in dono, per i suoi tre bambini, tre modellini della corazzata da colorare. https://twitter.com/RoyalFamily/status/1409890276861173762