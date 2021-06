Il nome nuovo del centrodestra a Milano è Luca Bernardo (Di martedì 29 giugno 2021) Si continua a sfogliare la margherita da cui dovrà emergere il nome del candidato sindaco del centrodestra a Milano. Tramontato De Montigny e con Albertini che si dice pronto a fare da spalla ma non a metterci la faccia in prima linea tra gli uomini Lombardi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si fa strada un nome nuovo. Uno di quelli che Matteo Salvini, milanese doc, ha provato a tenere nascosto ma che i rumors hanno portato a galla. Stiamo parlando di Luca Bernardo, medico, primario di pediatria all'Ospedale Fatebenefratelli, persona molto nota e stimata in città ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021) Si continua a sfogliare la margherita da cui dovrà emergere ildel candidato sindaco del. Tramontato De Montigny e con Albertini che si dice pronto a fare da spalla ma non a metterci la faccia in prima linea tra gli uomini Lombardi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si fa strada un. Uno di quelli che Matteo Salvini, milanese doc, ha provato a tenere nascosto ma che i rumors hanno portato a galla. Stiamo parlando di, medico, primario di pediatria all'Ospedale Fatebenefratelli, persona molto nota e stimata in città ...

sxsarahylouis : voglio trovare un nuovo nome su ig, aiutatemi - 91TOPDOLLAR : mich mc tomo micouis la fotocopiatrice nuovo nome Gesù mio - SpazioWrestling : WWE: Nuovo nome per Nikki Cross #NikkiCross #WWE - Nome__Cognome : quello dei rifiuti è un problema che si trascina di giunta in giunta, però ecco questo me pare troppo. #gomblotto… - sotfyavel : @bangtansottona comunquw lmao ho cambiato di nuovo nome utente ale -