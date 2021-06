Il Napoli vuole acquistare Emerson Palmieri | ma il Chelsea chiede 20 milioni e il giocatore un ingaggio importante

(Di martedì 29 giugno 2021) Al, per la fascia sinistra, piace molto, che quest'anno ha vinto la Champions con il. Ma nel club inglese non trova spazio, e secondo "Il Corriere del Mezzogiorno", ilvorrebbe approfittarne per acquistarlo, nonostante le varie difficoltà: "La priorità è la fascia sinistra,alnon ha spazio, ci sono Chilwell e Marcos Alonso e, se dovesse partire lo spagnolo, i Blues si muoverebbero su Spinazzola che piace anche al Real Madrid. Ilè consapevole della situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vuole

Cessione Fabian Ruiz: il prezzo Ilperò non cederà facilmente il giocatore,venderlo ma alle sue condizioni. Il prezzo per Fabian Ruiz è fissato: 60 milioni di euro, nessuno sconto . De ...È ben altro quello che ciper il rilancio dell'Italia". La convince il Pnrr, il Piano ... rifiutò e così venne a, poi Cipro e infine Venezia, dove è sepolto. Un ramo della famiglia finì in ...MERCATO NAPOLI THORSBY - Uno dei principali obiettivi per il prossimo centrocampo del Napoli risponde al nome di Toma Basic, mediano croato in forza al ...La questione pare non interessare al Napoli nonostante il centrocampista spagnolo abbia più volte rifiutato di prolungare l’accordo attuale ...