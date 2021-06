Advertising

sportli26181512 : Il Napoli ha deciso: Fabian Ruiz è da sacrificare: La mancanza della Champions costringe il club a mettere lo spagn… - gianmarcoprete : Perché a 9 anni avevo deciso di saltare un burrone nel giardino del palazzo reale di Napoli finendo spiaccicato a t… - SiamoPartenopei : CORRIERE - Il Napoli ha deciso di sacrificare Fabian. De Laurentiis fissa il prezzo - SiamoPartenopei : L'annuncio del CorSport: il Napoli ha deciso di sacrificare Fabian sul mercato! Mezza dozzina di club su di lui, De… - infoitsport : Mercato Napoli Fabian Ruiz, ADL ha deciso: il giocatore è sul mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli deciso

Cambiano i tempi: el niño de oro del Terzo Millennio adesso è Fabian Ruiz . Ha appena venticinque anni, ha messo assieme centotrenta presenze con ile, soprattutto, vale non meno di sessanta milioni di euro: è un gioiellino, a modo suo, anche se ha perso qualche tappa di avvicinamento alle stelle, però piace, eccome, e visto che un ...... vissuti in provincia di. La sua cameretta e il rapporto con la sorella gli sono rimasti nel ... Non ho mai avuto paura, ero uno spericolato e forse per questo hodi stare in porta'. Poi ha ...NAPOLI – Si chiama “Linaluna pensa e sogna” il primo prezioso libro nato dal laboratorio di scrittura creativa ideato dall’Associazione La Scintilla Onlus che sarà presentato giovedì 1 luglio alle ore ...Dopo le ultime accese critiche al vecchio concorso Ripam (Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) Campania da 2.175 posti di cat. C e cat. D tra Regione e Ministro per la Pubblica amministra ...