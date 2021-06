Il funerale del cashback di Stato (Di martedì 29 giugno 2021) Alla fine, il cashback di Stato era Stato un volano importante affinché gli italiani potessero scaricare l’app IO della pubblica amministrazione. Uno strumento che era già in funzione da prima, ma che – quando il governo Conte-bis aveva approvato la misura – è Stato scoperto da milioni di italiani. Si calcola che, al momento, 11 milioni di italiani abbiano scaricato l’applicazione. E sicuramente un grande impatto lo ha avuto una misura che garantiva ai cittadini un rimborso statale del 10% (con un massimo di 15 euro a transazione) su ogni acquisto effettuato con moneta elettronica. Ma il governo Draghi ha deciso di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) Alla fine, ildieraun volano importante affinché gli italiani potessero scaricare l’app IO della pubblica amministrazione. Uno strumento che era già in funzione da prima, ma che – quando il governo Conte-bis aveva approvato la misura – èscoperto da milioni di italiani. Si calcola che, al momento, 11 milioni di italiani abbiano scaricato l’applicazione. E sicuramente un grande impatto lo ha avuto una misura che garantiva ai cittadini un rimborso statale del 10% (con un massimo di 15 euro a transazione) su ogni acquisto effettuato con moneta elettronica. Ma il governo Draghi ha deciso di ...

