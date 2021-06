Il fondatore torna alle origini | il comitato direttivo M5s si voterà su Rousseau Conte tace

(Di martedì 29 giugno 2021) Riprende dunque il dialogo tra Grillo e Casaleggio che formalmente non ha mai lasciato il moVimento e con cui erano entrati in conflitto i parlamentari per la questione dei rimborsi

Riprende dunque il dialogo tra Grillo e Casaleggio che formalmente non ha mai lasciato il moVimento e con cui erano entrati in conflitto i parlamentari per la questione dei rimborsi... a commento del post, durissimo, con cui il garante edel Movimento ha messo alla porta ... Troppe!", scrive uno dei tanti attivisti chea rinfacciare il sostegno al governo guidato dall'...Il fondo private equity di Quadrivio&Pambianco, che ha già in portafoglio 120% Lino, Rosantica, Gcds e Dondup, ha acquisto la maggioranza delle aziende. I deal sono il nono e il decimo investimento de ...Ripartono le stagioni estive dei teatri italiani. E a Siracusa riprendono le rappresentazioni classiche. Con miti e parole immortali chiamati a decodificare, ...