(Di martedì 29 giugno 2021) Ilha chiesto alMadrid dilodel suo nuovo allenatore, Carlo, per saldare un debito di 1.420.120,51 euro. Parallelamente, il tribunale lo ha appena incriminato per reato fiscale e dovrà testimoniare il 23 luglio. Ilha inviato al club, come riportato da El Mundo, un’ordinanza con la L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : Carlo Ancelotti nel mirino del fisco spagnolo: è nella blacklist dei “grandi inadempienti” per 1,4 milioni di tasse… - fattoquotidiano : Carlo Ancelotti, il Fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio per recuperare 1,4 milio… - p64389000hamdf : RT @CalcioFinanza: Il Fisco spagnolo chiede al Real di sequestrare lo stipendio di Ancelotti - Godsent072011 : RT @CalcioFinanza: Il Fisco spagnolo chiede al Real di sequestrare lo stipendio di Ancelotti - call_the_kernel : RT @CalcioFinanza: Il Fisco spagnolo chiede al Real di sequestrare lo stipendio di Ancelotti -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco spagnolo

Lo staff del calciatore, spiega la stampa spagnola, sta studiando i dettagli fiscali della stesura del contratto, in considerazione dei problemi avuti in passato col. Tra oggi e ...Lo staff del calciatore, spiega la stampa spagnola, sta studiando i dettagli fiscali della stesura del contratto, in considerazione dei problemi avuti in passato col. La fumata bianca ...Il fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrare lo stipendio del suo nuovo allenatore, Carlo Ancelotti, per saldare un debito di 1.420.120,51 euro. Parallelamente, il tribunale lo ha appena ...Il Tesoro spagnolo ha disposto il sequestro dello stipendio di Carlo Ancelotti, dal primo giugno tornato sulla panchina del Real Madrid. (ANSA) ...