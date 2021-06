Il concorso straordinario visto da un precario che raggiunge adesso il terzo anno di servizio. Lettera (Di martedì 29 giugno 2021) Inviato da Andrea Meloni - Il concorso straordinario è stato come tutti concorsi banditi dall’ex ministro Lucia Azzolina, con i Decreti Dipartimentali di fine aprile furono banditi i concorsi ordinario, straordinario e abilitante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Inviato da Andrea Meloni - Ilè stato come tutti concorsi banditi dall’ex ministro Lucia Azzolina, con i Decreti Dipartimentali di fine aprile furono banditi i concorsi ordinario,e abilitante. L'articolo .

Advertising

Abrams39983336 : @MarkMarte7 @valechindamo @maestroleone @ilfoglio_it la selezione l'han fatta eccome quei pirla di commissari del c… - USR_Sicilia : Avviso Concorso per il ruolo I e II grado 2020. Pubblicazione sedi prove scritte turno C 07.07.2021 ore 09.00 class… - USR_Sicilia : Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D.G. 510/2020. Pubblicazione Decreto USR Campania con allegata g… - USR_Sicilia : Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D.G. 510/2020. Pubblicazione Decreto USR Campania con allegata g… - USR_Sicilia : Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D.G. 510/2020. Pubblicazione Decreto USR Campania con allegata g… -