Il commissario Montalbano | dubbi sul futuro della serie | l’annuncio fa impazzire i fan

(Di martedì 29 giugno 2021) La notizia sta circolando sul web ed i fan de Ilsono in preda al panico. La fiction potrebbe ritornare? Tra i personaggi più amati del piccolo schermo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

FrancescoGBalz1 : RT @Raicomspa: Un caso strano e complesso deve affrontare Il Commissario #Montalbano, tra depistaggi e falsi testimoni ne 'La piramide di f… - RaiUno : RT @Raicomspa: Un caso strano e complesso deve affrontare Il Commissario #Montalbano, tra depistaggi e falsi testimoni ne 'La piramide di f… - kiara86769608 : RT @PosteNews: #Filatelia Emesso oggi il francobollo dedicato ad Andrea #Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo, ideator… - mc_mcampo12 : RT @PosteNews: #Filatelia Emesso oggi il francobollo dedicato ad Andrea #Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo, ideator… - daydream_sara : RT @Raicomspa: Un caso strano e complesso deve affrontare Il Commissario #Montalbano, tra depistaggi e falsi testimoni ne 'La piramide di f… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario Montalbano

Tra l'altro, da registrare la presenza di un ospite speciale, l'attore Angelo Russo, il Catarella della fiction tv sul, che si è complimentato con il maestro Baglieri per l'...Ilcon protagonista Luca Zingaretti tornerà inaspettatamente sul piccolo schermo con due episodi inediti Una notizia che sicuramente renderà felici tutti i fan de Il...La notizia sta circolando sul web ed i fan de Il commissario Montalbano sono in preda al panico. La fiction potrebbe ritornare?Il judo è cadere 7 volte e rialzarsi 8. E’ il claim risuonato parecchie volte, venerdì scorso, nei campi di via Nino Martoglio a Ragusa, dove la scuola Basaki ha tenuto l’edizione 2021 della festa del ...