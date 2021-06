Il cast di Succession 3 in Italia per le riprese (e si pensa già al finale di serie) (Di martedì 29 giugno 2021) Arriva il cast di Succession 3 in Italia. La produzione è stata avvistata alla ricerca della location perfetta per continuare le riprese della terza stagione, iniziate già da qualche mese a New York. Stando alle Instagram Stories degli addetti alla produzione, il set è sparso in diverse città tra il Lazio e la Toscana. Attualmente il cast di Succession 3 sta girando a Chianciano Terme ma non è escluso che si sposti altrove. La terza stagione della serie HBO giunge a due anni dal finale della seconda. A causa della pandemia e la necessità della rete ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Arriva ildi3 in. La produzione è stata avvistata alla ricerca della location perfetta per continuare ledella terza stagione, iniziate già da qualche mese a New York. Stando alle Instagram Stories degli addetti alla produzione, il set è sparso in diverse città tra il Lazio e la Toscana. Attualmente ildi3 sta girando a Chianciano Terme ma non è escluso che si sposti altrove. La terza stagione dellaHBO giunge a due anni daldella seconda. A causa della pandemia e la necessità della rete ...

