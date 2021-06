Il cashback spacca la maggioranza | M5s contro il Governo dopo lo stop

Leggi su agi

(Di martedì 29 giugno 2021) AGI -ta sulla richiesta - frutto della Cabina di regia del- di unodi sei mesi per rodare la macchina della norma. Se per alcune forze politiche che sostengono l'esecutivo Draghi lo stand by è un errore - vedi M5s - non così è per Forza Italia. "La sospensione delè un errore, l'ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione", scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, guidando di fatto un'ampia pattuglia di parlamentari M5s. ...