Il cashback di Stato potrebbe essere sospeso (Di martedì 29 giugno 2021) Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Ultime 48 ore di suspense per il cashback di Stato, a rischio cancellazione o sospensione nel secondo semestre dell’anno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia del governo Draghi che sovrintende all’operazione: se non è una bocciatura, il programma varato dall’esecutivo Conte bis verrebbe quanto meno rimandato al prossimo anno, fatti salvi i rimborsi per il primo semestre, che si conclude mercoledì 30 giugno. La mossa del governo, guidato da Mario Draghi, avrebbe due finalità: ripensare eventualmente una formula più equa e risparmiare una parte almeno della ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) Il portafoglioè visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Ultime 48 ore di suspense per ildi, a rischio cancellazione o sospensione nel secondo semestre dell’anno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia del governo Draghi che sovrintende all’operazione: se non è una bocciatura, il programma varato dall’esecutivo Conte bis verrebbe quanto meno rimandato al prossimo anno, fatti salvi i rimborsi per il primo semestre, che si conclude mercoledì 30 giugno. La mossa del governo, guidato da Mario Draghi, avrebbe due finalità: ripensare eventualmente una formula più equa e risparmiare una parte almeno della ...

