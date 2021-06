Il cashback di Stato potrebbe essere sospeso (Di martedì 29 giugno 2021) A rischio il programma rimborsi lanciato a dicembre per incentivare i pagamenti elettronici in ottica di tracciabilità: si risparmierebbero 2,5-3 miliardi di euro Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Ultime 48 ore di suspense per il cashback di Stato, a rischio cancellazione o sospensione nel secondo semestre dell’anno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia del governo Draghi che sovrintende all’operazione: se non è una bocciatura, il programma varato dall’esecutivo Conte bis verrebbe quanto meno rimandato al prossimo anno, fatti salvi i rimborsi per il primo semestre, che si conclude mercoledì 30 ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) A rischio il programma rimborsi lanciato a dicembre per incentivare i pagamenti elettronici in ottica di tracciabilità: si risparmierebbero 2,5-3 miliardi di euro Il portafoglioè visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Ultime 48 ore di suspense per ildi, a rischio cancellazione o sospensione nel secondo semestre dell’anno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia del governo Draghi che sovrintende all’operazione: se non è una bocciatura, il programma varato dall’esecutivo Conte bis verrebbe quanto meno rimandato al prossimo anno, fatti salvi i rimborsi per il primo semestre, che si conclude mercoledì 30 ...

Advertising

SkyTG24 : Chiude il 30 giugno il #Cashback, il programma di rimborsi di Stato pensato per incentivare i pagamenti digitali at… - lloucin : #cashback Passata la prima onda di entusiasmo, la gente non ne vuole sapere più niente.... Basta con i giochetti di stato - 10100elis : RT @PMI_it: Addio al Cashback di Stato: verso lo stop dal primo luglio: Cashback di Stato al capolinea il 30 giugno: lo avrebbe deciso la c… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: #Conte, nella sua arringa contro #Grillo, ha detto di essere stato il primo a volere il #GovernoDraghi.. Tant'è vero ch… - tax_analysis : RT @medicojunghiano: Cashback, stop dal primo luglio. Per lo Stato oltre 3 miliardi di risparmi -