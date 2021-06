Il caldo finirà domenica, in arrivo temporali e calo delle temperature (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - L'apice della nuova ondata di calore - con temperature massime destinate a toccare punte di 46 gradi in Sicilia - è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone perderà colpi sotto l'insistenza del flusso instabile atlantico che riuscirà a far breccia sulla bolla africana. E' quanto prevede il team del sito www.ilmeteo.it, secondo cui fino a sabato 3 luglio il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, con temporali localmente molto forti che interesseranno dapprima le Alpi e le Prealpi occidentali e poi anche quelle orientali, localmente pure le pianure. Le temperature, ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - L'apice della nuova ondata dire - conmassime destinate a toccare punte di 46 gradi in Sicilia - è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone perderà colpi sotto l'insistenza del flusso instabile atlantico che riuscirà a far breccia sulla bolla africana. E' quanto prevede il team del sito www.ilmeteo.it, secondo cui fino a sabato 3 luglio il sole sarà prevalente su gran parteregioni, conlocalmente molto forti che interesseranno dapprima le Alpi e le Prealpi occidentali e poi anche quelle orientali, localmente pure le pianure. Le, ...

Lazio in zona bianca, ma i romani indossano ancora la mascherina Non c'è dubbio però che con questo caldo si faccia davvero fatica". Secondo Dario, l'ambulante ... Il rischio è che quando la pandemia finirà, si troveranno molto male. Io ai miei nipoti consiglio di ...

Il caldo finirà domenica, in arrivo temporali e calo delle temperature AGI - Agenzia Giornalistica Italia