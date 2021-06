Il 5G ti salva la vita: ZTE presenta un nuovo wearable rivoluzionario – VIDEO (Di martedì 29 giugno 2021) La cinese ZTE attira l’attenzione dell’hi-tech con l’ultima generazione di indossabili a 5G integrato: “Cambierà la vita”. (Adobe Stock)“È un’invenzione che cambierà la vita e l’approccio all’assistenza sanitaria da remoto”. Con queste parole, il presidente di Croce Rossa Italiana Francesco Rocca ha commentato il lancio di YouCare, l’ultimo ritrovato in termini di indossabili presentato da ZTE al Mobile World Congress in corso a Barcellona fino al primo luglio 2021. YouCare è una t-shirt brevettata dal marchio cinese, che grazie al 5G e alla tecnologia integrata costituisce un vero e proprio sistema di monitoraggio della ... Leggi su computermagazine (Di martedì 29 giugno 2021) La cinese ZTE attira l’attenzione dell’hi-tech con l’ultima generazione di indossabili a 5G integrato: “Cambierà la”. (Adobe Stock)“È un’invenzione che cambierà lae l’approccio all’assistenza sanitaria da remoto”. Con queste parole, il presidente di Croce Rossa Italiana Francesco Rocca ha commentato il lancio di YouCare, l’ultimo ritrovato in termini di indossabilito da ZTE al Mobile World Congress in corso a Barcellona fino al primo luglio 2021. YouCare è una t-shirt brevettata dal marchio cinese, che grazie al 5G e alla tecnologia integrata costituisce un vero e proprio sistema di monitoraggio della ...

