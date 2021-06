I nuovi cinturini e quadranti di Apple Watch dedicati alle nazionali (Di martedì 29 giugno 2021) (Foto: Apple)Manca poco al debutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Apple ha presentato una nuova collezione di cinturini Sport Loop abbinati a una serie di quadranti digitali colorati scaricabili in memoria, per personalizzare Apple Watch con le sfumature delle bandiere o dei colori delle squadre di ventidue nazioni mondiali. In copertina, per esempio, si può osservare al centro quello dedicato all’Italia con il cinturino azzurro e il tricolore verde-bianco-rosso in una banda diagonale al centro del quadrante. Ai lati della composizione italiana ci sono quelli dedicati a ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) (Foto:)Manca poco al debutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 eha presentato una nuova collezione diSport Loop abbinati a una serie didigitali colorati scaricabili in memoria, per personalizzarecon le sfumature delle bandiere o dei colori delle squadre di ventidue nazioni mondiali. In copertina, per esempio, si può osservare al centro quello dedicato all’Italia con il cinturino azzurro e il tricolore verde-bianco-rosso in una banda diagonale al centro del quadrante. Ai lati della composizione italiana ci sono quellia ...

Advertising

coder_487 : RT @AppleZein: Apple rilascia i nuovi cinturini INTERNATIONAL COLLECTION 2021 - marco_paretti : I nuovi cinturini di #Apple ispirati alle nazionali di calcio. Questo è quello italiano. - MattiaDiRemigio : Apple ha rilasciato dei nuovi cinturini Sport Loop per Apple Watch ispirati ai colori delle nazioni! #apple… - melamorsicata : Nuovi cinturini di Apple. Poteva farli uscire prima - grumpycube : WoW! Questi nuovi cinturini/face per l'Apple Watch non sono male: questo dell'Italia fa tanto nazionale di calcio,… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi cinturini Apple annuncia i nuovi cinturini "International Collection" per Apple Watch Apple ha annunciato un nuovo set di cinturini Apple Watch Sport Loop con colori che rappresentano le bandiere di 22 paesi in tutto il ...

Samsung Galaxy Buds 2: ecco le nuove cuffie True Wireless nelle prime immagini 6 condivisioni Condividi Tweet Niccolò Roli FONTE Notizie Relazionate Samsung Galaxy Buds2 Articolo Samsung Samsung Galaxy Watch 4: ancora nuovi render ed ecco i cinturini 45 27 Giugno 2021

Apple lancia 22 nuovi cinturini per Apple Watch con i colori delle bandiere iTechMania I nuovi cinturini e quadranti di Apple Watch dedicati alle nazionali Ecco la nuova collezione dei cinturini Sport Loop Internazionale per Apple Watch con la collezione speciale coi colori di 22 bandiere, giusto in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ...

Apple lancia i cinturini Sport Collezione internazionale da Apple i cinturini Sport per Apple Watch Collezione internazionale con bracciali e quadranti nei colori di 22 nazioni, Italia inclusa ...

Apple ha annunciato un nuovo set diApple Watch Sport Loop con colori che rappresentano le bandiere di 22 paesi in tutto il ...6 condivisioni Condividi Tweet Niccolò Roli FONTE Notizie Relazionate Samsung Galaxy Buds2 Articolo Samsung Samsung Galaxy Watch 4: ancorarender ed ecco i45 27 Giugno 2021Ecco la nuova collezione dei cinturini Sport Loop Internazionale per Apple Watch con la collezione speciale coi colori di 22 bandiere, giusto in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ...da Apple i cinturini Sport per Apple Watch Collezione internazionale con bracciali e quadranti nei colori di 22 nazioni, Italia inclusa ...