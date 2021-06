I nuovi cinturini e quadranti di Apple Watch dedicati alle nazionali (Di martedì 29 giugno 2021) La nuova collezione Sport Loop Internazionale arriva in tempo per gli Europei e le Olimpiadi di Tokyo (Foto: Apple)Manca poco al debutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Apple ha presentato una nuova collezione di cinturini Sport Loop abbinati a una serie di quadranti digitali colorati scaricabili in memoria, per personalizzare Apple Watch con le sfumature delle bandiere o dei colori delle squadre di ventidue nazioni mondiali. In copertina, per esempio, si può osservare al centro quello dedicato all’Italia con il cinturino azzurro e il tricolore verde-bianco-rosso in una banda diagonale ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) La nuova collezione Sport Loop Internazionale arriva in tempo per gli Europei e le Olimpiadi di Tokyo (Foto:)Manca poco al debutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 eha presentato una nuova collezione diSport Loop abbinati a una serie didigitali colorati scaricabili in memoria, per personalizzarecon le sfumature delle bandiere o dei colori delle squadre di ventidue nazioni mondiali. In copertina, per esempio, si può osservare al centro quello dedicato all’Italia con il cinturino azzurro e il tricolore verde-bianco-rosso in una banda diagonale ...

