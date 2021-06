I magistrati onorari al ministro | Tutele professionali e previdenziali | basta proroghe Rispettare gli impegni presi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 giugno 2021) Iscrivono aldella Giustizia, Marta Cartabia, per chiedere che siano al più presto varate “quelleper iche Ella ha elencato tra gli obiettivi a breve termine del Suo dicastero”. E’ quanto si legge in una nota inviata dal Comitato di Base della magistraturaa, nella quale si sottolinea la delusione e lo sgomento per “la notizia della proroga al 21 luglio dei lavori della Commissioneeduta da Castelli”, notizia che desta “forte ...