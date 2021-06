I concerti di Irama nel 2022 | prezzi biglietti per Roma | Milano e Napoli

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono stati annunciati idinel. Il cantante sarà in tour il prossimo anno, recupero deiinizialmente attesi per quest’anno. A comunicarlo ai fan è lo stesso, che sui social spiega la situazione e si dive dispiaciuto per quanto annunciato. La brutta notizia è che iattesi per il 2021 non potranno tenersi, come da calendario già annunciato; la buona notizia però è che verranno tutti recuperati il prossimo anno e si aggiungono anche nuove date a quelle già previste. “Oggi ho una brutta e una bella notizia da darvi”, scrive ...