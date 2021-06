I Blackout a Milano sono sempre più lunghi. Unareti: "Miglioramento graduale" (Di martedì 29 giugno 2021) I Blackout a Milano sono sempre più frequenti, sempre più lunghi, e questa è la nuova puntata di Dieci . Ogni settimana una storia raccontata con video, foto e infografiche. L'informazione semplice, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Ipiù frequenti,più, e questa è la nuova puntata di Dieci . Ogni settimana una storia raccontata con video, foto e infografiche. L'informazione semplice, ...

NRinascimentale : @borghi_claudio Se Milano è causa del proprio mal, pianga se stessa. Hanno voluto #Salah and now they are looking t… - RedazioneLaNews : #Milano Un blackout ha lasciato al buio parte della zona Bicocca - massidanu : RT @Corriere: Blackout a Milano: «Emergenza mai vista: 160 blocchi in 7 giorni. Tripli guasti nelle stesse vie» - mmpbowen : @albemilano @MMmarco0 Svariati blackout in centro Milano settimana scorsa - __Dissacrante__ : Siamo al sesto #blackout su 6 giorni a #Milano -