I 5 più grandi successi di Salmo | da Il Senso Dell’Odio a 90min

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Nei piùdic’è tutta l’evoluzione da promessa dell’underground a rapper di riferimento per l’intera scena nazionale. In quasi 20 anni di carriera Maurizio Pisciottu, questo il nome di battesimo, ha calcato i palchi del rap metal (con gli Skasico), dell’hardcore punk (con i To Ed Gein) e dello stoner rock con la produzione dell’EP Merciful Bullets dei Three Pigs’ Trip. Da quando si è buttato nel mondo del rap come solista, diciamolo, ha riscritto un po’ di cose e ha dettato legge. Oggiè uno delle penne più autorevoli della scena italiana, e i suoi trascorsi nell’hardcore si fanno sentire in ...