Honda | il SUV elettrico sviluppato con General Motors si chiamerà PrologueHDblog it

(Di martedì 29 giugno 2021)Prologue è il primo SUVdel marchio giapponese per il Nord America; debutterà sul mercato nel 2024.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Sulla stessa base nascerà anche un altroa marchio Acura. Da parte diarriverà per GM la condivisione della piattaforma e:Architecture. Dave Gardner, vicepresidente esecutivo diper ...Sulla stessa base nascerà, nel 2024, anche unaa marchio Acura. In cambio, nell'ambito di questa partnership tra la Casa giapponese e quella americana, lafornirà alla GM la piattaforma e:...Honda Prologue è il primo SUV elettrico del marchio giapponese per il Nord America; debutterà sul mercato nel 2024.Suv elettrico nippo-americano, Honda Prologue è stata ufficializzata per il 2024 e nascerà grazie a un progetto congiunto con General Motors. La sinergia tra la Casa giapponese e il colosso statuniten ...