"Ho sentito una spinta superiore": il racconto del 16enne che ha confessato di aver ucciso Chiara (Di martedì 29 giugno 2021) Il sedicenne fermato per l’omicidio di Chiara Gualzetti ha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto di aver agito sulla base di una spinta superiore, una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere. Poi avrebbe riferito che la ragazza gli aveva espresso il desiderio di morire. Inoltre ci sarebbe stato da parte di Chiara un interesse sentimentale nei suoi confronti, forse non corrisposto. Il racconto, di cui apprende l’ANSA, è al vaglio della Procura per i minorenni di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) Il sedicenne fermato per l’omicidio diGualzetti hae ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto diagito sulla base di una, una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere. Poi avrebbe riferito che la ragazza gli aveva espresso il desiderio di morire. Inoltre ci sarebbe stato da parte diun interesse sentimentale nei suoi confronti, forse non corrisposto. Il, di cui apprende l’ANSA, è al vaglio della Procura per i minorenni di ...

