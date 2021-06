Hazard jr sfida l' Italia | ' Vogliamo fermarli anche senza Eden'

Advertising

Dovremo giocare una grande partita contro l'Italia se vogliamo continuare. Hanno una lunga serie di partite senza sconfitte. Sarà unafermare quella serie ". Così Thorgan, esterno offensivo del Belgio e del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista del quarto di finale di Euro2020 contro gli azzurri. " Eden è ...... l'Italia - ha aggiunto in conferenza stampa - ha un'impressionante striscia di imbattibilità, quindi sarà una grande". Guardando alla vittoria contro il Portogallo,si rammarica perché ...Così l'esterno della nazionale belga, prossima avversaria degli azzurri nei quarti di Euro2020: "L'obiettivo è interrompere la loro striscia di risultati positivi" ..."Anche senza mio fratello Eden, il nostro obiettivo è interrompere la striscia degli azzurri", afferma l'esterno del Borussia Dortmund ...