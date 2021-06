Hanno arrestato il corvo Rockfeller: il ventriloquo Moreno accusato di associazione a delinquere (Di martedì 29 giugno 2021) In Italia è stato una star della tv anni 80: José Luis Moreno, il ventriloquo del corvo Rockfeller. Un’icona della televisione commerciale, e dei primi tormentoni. In Spagna è uno dei più potenti produttori televisivi del Paese e il suo arresto ha fatto un certo scalpore. Moreno è stato arrestato dalla Guardia Civil con una maxi-operazione. E’ accusato di associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni. Nella stessa operazione sono stati arrestati i suoi soci e sono già una cinquantina le persone ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) In Italia è stato una star della tv anni 80: José Luis, ildel. Un’icona della televisione commerciale, e dei primi tormentoni. In Spagna è uno dei più potenti produttori televisivi del Paese e il suo arresto ha fatto un certo scalpore.è statodalla Guardia Civil con una maxi-operazione. E’di, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni. Nella stessa operazione sono stati arrestati i suoi soci e sono già una cinquantina le persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno arrestato SS 36. Gli intimano l'alt e si dà alla fuga: arrestato per spaccio di droga E un uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. E' il ... Per tali motivi, gli Agenti lo hanno tratto arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ...

Piemonte e Valle d'Aosta: il bilancio settimanale Polfer del'attività effettuata L'attività svolta dalla Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni nelle due Regioni 1 arrestato, 4 indagati, 4.187 persone controllate, di cui 839 con precedenti. 240 pattuglie impegnate ...hanno ...

Chiara Gualzetti, il 16enne arrestato: "Un demone interiore mi ha detto di ucciderla" La Repubblica Usura ed estorsioni, 6 arresti vicino Roma Usura ed estorsioni sul litorale romano. Sei gli arresti dei carabinieri che hanno eseguito stamattina le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Velletri, su richiesta della locale Procura.

Violenta una donna in Germania, arrestato a Faenza La Polizia di Stato ha arrestato un nigeriano a Faenza che aveva violentato e ferito gravemente una donna in Germania all’interno di un centro p ...

