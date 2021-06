(Di martedì 29 giugno 2021) Marekè pronto a ripartire dalla Turchia. L'ex capitano del, archiviata l'eliminazione dagli Europei con la Slovacchia, è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il. Nel corso della cerimonia di presentazione con il club turcoha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Sono davverodiqui, è il posto giusto e migliore per me. In queste settimana sono stato totalmente concentrato con la mia nazionale all'Europeo, adesso posso pensare a quello che faremo nella prossima stagione. Il ...

Advertising

Spazio_Napoli : Hamsik: 'Felice di essere qui al Trabzonspor, i tifosi hanno la stessa passione che c'è a Napoli' - TuttoMercatoWeb : Trabzonspor, Hamsik si presenta: 'Sono felice, qui c'è grande passione come a Napoli' - tuttonapoli : Trabzonspor, Hamsik si presenta: 'Sono felice, qui c'è grande passione come a Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik Felice

Neanche, come i tifosi, si aspettava quell'epilogo di stagione nell'ultimo match di ... Sono stato moltodi lavorare con lui in quei sei mesi '. ...Non manca però chi sarebbedell'affare: 'Sarebbe un ottimo acquisto, un mediano forte ... E ancora: 'Quanto scetticismo, ricordo che anchee Lavezzi furono accolti da striscioni offensivi ...Marek Hamsik riparte dal Trabzonspor. Senza perdere tempo, terminata l’avventura agli Europei con la Slovacchia, il passaggio del nativo di Banská Bystrica al club turco è stato immediatamente ufficia ...Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha firmato per il Trabzonspor e ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di presentazione ufficiale: "Sono davvero felice di essere qui, è il p ...