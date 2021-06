Guerra al traffico di droga, il ruolo dell’Italia. Incontro a Dodoma con Lombardi, ambasciatore in Tanzania (Di martedì 29 giugno 2021) L’ambasciatore Marco Lombardi ha preso parte, il 26 giugno 2021 a Dodoma, alla “giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga”. L’evento era presieduto dal ministro dell’Interno della Repubblica Unita di Tanzania, George Simbachawene, e ha visto anche la partecipazione dell’ambasciatore dell’Ue Manfredo Fanti. Nel corso del suo intervento, Lombardi ha posto un particolare accento sull’importanza delle azioni antidroga congiunte svolte in ambito Ue e Onu e sul ruolo dell’Italia, ed ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) L’Marcoha preso parte, il 26 giugno 2021 a, alla “giornata internazionale contro l’abuso e ilillecito di”. L’evento era presieduto dal ministro dell’Interno della Repubblica Unita di, George Simbachawene, e ha visto anche la partecipazione dell’dell’Ue Manfredo Fanti. Nel corso del suo intervento,ha posto un particolare accento sull’importanza delle azioni anticongiunte svolte in ambito Ue e Onu e sul, ed ...

