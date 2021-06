Guai con il fisco spagnolo: bloccato lo stipendio di Ancelotti (Di martedì 29 giugno 2021) Carlo Ancelotti nei Guai con il fisco spagnolo. Il Governo ha preso un provvedimento contro il tecnico italiano Carlo Ancelotti nei Guai con il fisco spagnolo. La notizia riportata da El Mundo parla di un blocco dello stipendio del tecnico italiano a causa di debiti arretrati. Il Governo spagnolo avrebbe incluso Carletto in una lista nera di persone con più di un milione di euro debiti accumulati tra il 2013 e il 2015 con il fisco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Carloneicon il. Il Governo ha preso un provvedimento contro il tecnico italiano Carloneicon il. La notizia riportata da El Mundo parla di un blocco dellodel tecnico italiano a causa di debiti arretrati. Il Governoavrebbe incluso Carletto in una lista nera di persone con più di un milione di euro debiti accumulati tra il 2013 e il 2015 con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

