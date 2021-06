Grillo vs Conte, le reazioni della politica. I renziani infieriscono: “Noi l’avevamo detto”. Letta: “Non è il momento di dividere” (Di martedì 29 giugno 2021) Quasi nulla dai diretti interessati, ministri e nomi di primo piano del M5s. Poco dai loro alleati, il Pd e le forze alla sua sinistra. Ad affannarsi a commentare il post con cui Beppe Grillo ha chiuso (in malomodo) la porta in faccia a Giuseppe Conte sono soprattutto esponenti delle forze più lontane e critiche verso il Movimento stesso. A partire dai big di Italia Viva, ringalluzziti dai toni impietosi verso l’odiato ex premier, per di più provenienti dal Garante pentastellato in persona. Per questo le loro agenzie seguono tutte lo stesso leitmotiv. “Non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Quasi nulla dai diretti interessati, ministri e nomi di primo piano del M5s. Poco dai loro alleati, il Pd e le forze alla sua sinistra. Ad affannarsi a commentare il post con cui Beppeha chiuso (in malomodo) la porta in faccia a Giuseppesono soprattutto esponenti delle forze più lontane e critiche verso il Movimento stesso. A partire dai big di Italia Viva, ringalluzziti dai toni impietosi verso l’odiato ex premier, per di più provenienti dal Garante pentastellato in persona. Per questo le loro agenzie seguono tutte lo stesso leitmotiv. “Non ha né visione, né capacità manageriali. Non ha esperienza di ...

