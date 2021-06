Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capacità manageriale”. E torna da Casaleggio: “Votazione del direttorio su Rousseau” (Di martedì 29 giugno 2021) Quello che è probabilmente lo strappo definitivo di Beppe Grillo con Giuseppe Conte arriva come tutti i passaggi storici del Movimento 5 stelle: un post sul blog del fondatore. Un intervento lungo non più di 60 cartelle, con toni diretti e perentori come quasi mai aveva fatto Grillo negli ultimi tempi. “Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Quello che è probabilmente lodi Beppecon Giuseppearriva come tutti i passaggi storici del Movimento 5 stelle: un post sul blog del fondatore. Un intervento lungo non più di 60 cartelle, con toni diretti e perentori come quasi mai aveva fattonegli ultimi tempi. “Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che isono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando ...

