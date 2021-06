Grillo 'licenzia' Conte: "Non ha visione politica, né capacità manageriale" (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - "Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco". In questa frase c'e' la stoccata finale di Beppe Grillo al tentativo messo in campo da Giuseppe Conte per la 'rifondazione' M5s. Niente video. Basta una foto. Basta guardare gli occhi di Beppe Grillo che spuntano da un fascio di fogli con la stampigliatura cubitale "bozza" per capire che la rottura ormai è definitiva. Il Garante si riprende M5s, demolisce in un durissimo scritto sul suo Blog le doti politiche e organizzative dell'uomo che guidò il governo ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - "Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco". In questa frase c'e' la stoccata finale di Beppeal tentativo messo in campo da Giuseppeper la 'rifondazione' M5s. Niente video. Basta una foto. Basta guardare gli occhi di Beppeche spuntano da un fascio di fogli con la stampigliatura cubitale "bozza" per capire che la rottura ormai è definitiva. Il Garante si riprende M5s, demolisce in un durissimo scritto sul suo Blog le doti politiche e organizzative dell'uomo che guidò il governo ...

