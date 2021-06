Grillo contro Conte, c’è lo strappo definitivo: “Non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica” (Di martedì 29 giugno 2021) “Conte, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l’ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi. Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”. Arriva l’attesa risposta di Beppe Grillo che segna l’ultimo, definitivo strappo con Giuseppe Conte tramite un post sul blog del fondatore. Grillo attacca ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) “, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha né, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l’ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi. Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”. Arriva l’attesa risposta di Beppeche segna l’ultimo,con Giuseppetramite un post sul blog del fondatore.attacca ...

