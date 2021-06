Grillo | Conte ha esagerato | toni arroganti di chi non vuole il dialogo

(Di martedì 29 giugno 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna, le parole pronunciate ieri dall'ex premier Giuseppenon sono piaciute a Beppe. Il garante ha prima annunciato una replica con un video, ma poi ha preferito prendere tempo e riflettere sul da farsi. "Ha", ha confidato l'ex comico a chi ha avuto modo di parlare con lui. L’irritazione del fondatore del Movimento - si legge sul Corriere della Sera - più che per la mossa diè, come spiegano alcune fonti, "per idi chi non cerca ilma pone aut aut". Segui su affaritaliani.it

Ha sentito la conferenza stampa di? Guardandoli dall'esterno chi ha ragione secondo lei nel braccio di ferro fra lui e? "L'ho seguita attraverso le agenzie. Sinceramente non è mio ...Secondo Roberto Fico dunque non c'è alcuno strappo tra: ' In questo momento la discussione è sullo Statuto: Beppeè il nostro Fondatore, come sappiamo ha battuto tutta l'Italia ...Sullo scontro Grillo-Conte. “Queste sono operazioni che piacciono al Palazzo e ai giornalisti, non c’è un vero interesse della cittadinanza nel vedere come va a finire. Il Movimento fondato da Grillo ...Abbiamo un problema: l’uomo che ha definito Mario Draghi un grillino, cioè Beppe Grillo, è anche l’uomo che ha deciso di fermare uno fra i leader oggi più popolari in Italia, Giuseppe Conte. Che polit ...