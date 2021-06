Grillo affonda Conte e lo sfida al voto. Il Movimento 5 Stelle esplode (Di martedì 29 giugno 2021) Colpito e affondato. Beppe Grillo ha fatto saltare i ponti, con l'ennesimo colpo di teatro. La tanto temuta eruzione vulcanica è arrivata qualche istante fa. "Conte non ha visione politica né capacità manageriali…né capacità di innovazione". Con un post incendiario l'Elevato aziona la botola sotto i piedi dell'avvocato pugliese. E respinge al mittente la richiesta di votare sullo statuto. Non solo, Grillo affonda la spada: "Non possiamo lasciare che il Movimento si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco". Si potrà discutere sulla coerenza del comico ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021) Colpito eto. Beppeha fatto saltare i ponti, con l'ennesimo colpo di teatro. La tanto temuta eruzione vulcanica è arrivata qualche istante fa. "non ha visione politica né capacità manageriali…né capacità di innovazione". Con un post incendiario l'Elevato aziona la botola sotto i piedi dell'avvocato pugliese. E respinge al mittente la richiesta di votare sullo statuto. Non solo,la spada: "Non possiamo lasciare che ilsi trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco". Si potrà discutere sulla coerenza del comico ...

HuffPostItalia : Beppe Grillo affonda Giuseppe Conte: 'No a partito unipersonale' - Avvenire_Nei : #Grillo affonda #Conte: non ha visione politica - alfonsodiiorio : Io questo l’ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi. - whilecromar : Titolo completamente sbagliato. “Beppe Grillo affonda il Movimento 5 Stelle” - Maurizi07267041 : RT @Avvenire_Nei: #Grillo affonda #Conte: non ha visione politica -