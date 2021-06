Green pass, truffa gira su Whatsapp: il messaggio da non aprire e tutto quello che si rischia (Di martedì 29 giugno 2021) È la polizia postale a spiegare e avvisare la popolazione della truffa che corre veloce su Whatsapp in queste ore. tutto è partito da alcune segnalazioni fatte alla Polizia Postale sulla ricezione tramite l’app di Whatsapp di un messaggio riguardante il Green pass da scaricare. Qualcuno si è insospettito e ora c’è da fare chiarezza per capire dove “cliccare” per rimanere al sicuro. Green pass: il messaggio truffa La Polizia postale segnala la ricezione del seguente messaggio che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 giugno 2021) È la polizia postale a spiegare e avvisare la popolazione dellache corre veloce suin queste ore.è partito da alcune segnalazioni fatte alla Polizia Postale sulla ricezione tramite l’app didi unriguardante ilda scaricare. Qualcuno si è insospettito e ora c’è da fare chiarezza per capire dove “cliccare” per rimanere al sicuro.: ilLa Polizia postale segnala la ricezione del seguenteche ...

